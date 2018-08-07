▽Ａ級

山商７―５旭川ブルーインパルス、まるせんゲーリック５―１須田製版旭川支社、旭川コンバット 不戦勝 ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース 不戦勝 ダイヤモンドプレイヤーズ、山商１３―３飛行船、まるせんゲーリック４―１北斗星、旭川コンバット７―０旭川ホームストーリー、ダイヤモンドプレイヤーズ７―０旭川ヤンキース

▽Ｂ級

ジャッグル６―５タクティクス、スコーピオンズ７―４大成、マジェスタジャパン１４―２旭川ＧＴＯ、虎虎 不戦勝 レジェンズ、旭川インディアンス９―３ジョーカー、ＪＲ旭川運転所 不戦勝 ＪＡたいせつ

▽Ｃ級

ナチュラルナイン９―７旭川グリーンホーンズ、ＡＭＵワイルズ６―４ランダム、常夏アトランティス１３―１ビートルズ、プッシーキャッツ１０―１コンバットクラブ、アップロード上村産婦人科６―２スラッカーズ、アンディーズ１０―５あぶさんず、ゴールデンボールズ３―３ヒート、旭川ライズ 不戦勝 ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会８―２金田自動車、レッドクライス７―５ドリーム、スーパーマン４―２旭川グリーンホーンズ、ザナドゥ 不戦勝 ランダム、ソルジャー８―１ナチュラルナイン、旭川厚生病院７―２ＡＭＵワイルズ