▽Ａ級
山商７―５旭川ブルーインパルス、まるせんゲーリック５―１須田製版旭川支社、旭川コンバット　不戦勝　ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ、山商１３―３飛行船、まるせんゲーリック４―１北斗星、旭川コンバット７―０旭川ホームストーリー、ダイヤモンドプレイヤーズ７―０旭川ヤンキース

▽Ｂ級
ジャッグル６―５タクティクス、スコーピオンズ７―４大成、マジェスタジャパン１４―２旭川ＧＴＯ、虎虎　不戦勝　レジェンズ、旭川インディアンス９―３ジョーカー、ＪＲ旭川運転所　不戦勝　ＪＡたいせつ

▽Ｃ級
ナチュラルナイン９―７旭川グリーンホーンズ、ＡＭＵワイルズ６―４ランダム、常夏アトランティス１３―１ビートルズ、プッシーキャッツ１０―１コンバットクラブ、アップロード上村産婦人科６―２スラッカーズ、アンディーズ１０―５あぶさんず、ゴールデンボールズ３―３ヒート、旭川ライズ　不戦勝　ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会８―２金田自動車、レッドクライス７―５ドリーム、スーパーマン４―２旭川グリーンホーンズ、ザナドゥ　不戦勝　ランダム、ソルジャー８―１ナチュラルナイン、旭川厚生病院７―２ＡＭＵワイルズ