▽１回戦
近文８―１神居、比布７―６東五条、春光１０―０鷹栖、大有７―６千代田
▽２回戦
近文１１―０中央、啓明１４―５比布、春光１１―３東旭川、大有１３―６西御料地
▽準決勝
啓明１０―６近文、春光１１―２大有
▽決勝
春光９―２啓明