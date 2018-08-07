▽１回戦
近文８―１神居、比布７―６東五条、春光１０―０鷹栖、大有７―６千代田
▽２回戦
近文１１―０中央、啓明１４―５比布、春光１１―３東旭川、大有１３―６西御料地
▽準決勝
啓明１０―６近文、春光１１―２大有
▽決勝
春光９―２啓明
軟式野球 第４４回旭川市児童大会（４、５日・花咲グラウンド）
2018/08/07
▽１回戦
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