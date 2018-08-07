▽１回戦

近文８―１神居、比布７―６東五条、春光１０―０鷹栖、大有７―６千代田

▽２回戦

近文１１―０中央、啓明１４―５比布、春光１１―３東旭川、大有１３―６西御料地

▽準決勝

啓明１０―６近文、春光１１―２大有

▽決勝

春光９―２啓明