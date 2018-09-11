▽Ａ級準決勝
旭川ホームストーリー４―４旭川コンバット（抽選で旭川ホームストーリーの勝ち）、旭川ドジャース８―１まるせんゲーリック
▽決勝
旭川ドジャース９―０旭川ホームストーリー
　
▽Ｂ級準決勝
旭川レインディアーズ６―２アレックス、大成１―０タクティクス
▽決勝
大成８―３旭川レインディアーズ
　
▽Ｃ級決勝
アップロード上村産婦人科７―０まるせんゲーリックＯＢ会