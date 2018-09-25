【男子】
◇ダブルス
▽１部
①江渕竜介・西山海（旭北）②市橋・岩戸（旭実）③宮崎・笹木（旭工）④荒川・目黒（旭実）⑤坪井・中田（旭工）⑥山下・大崎（旭工）⑦田中・橘（旭実）⑧木津・佐々木（旭実）
▽２部
①上楽寛太・竹田登輝（旭工）②熊谷・小室（旭東）③乾・斉藤（旭永嶺）③伊藤・岡山（旭工）
◇シングルス
▽１部
①伊東駿（旭実）②木津（旭実）③目黒（旭実）④荒川（旭実）⑤橘（旭実）⑥佐々木（旭実）⑦江渕（旭北）⑧野村（旭龍谷）
▽２部
①梅本隆矢（旭農）②井出（鷹栖）③宮本（旭西）③三浦（旭西）
▽３部
①岡村厚介（留萌）②松井（旭南）③吉田（旭北）③本間（旭商）
【女子】
◇ダブルス
▽１部
①犬嶋美南海・百武沙菜（旭実）②花井・村瀬（旭実））③高見・水田（旭実）④岡田・志摩（旭北）⑤松島・河村（旭西）⑥佐藤・細川（旭南）⑦佐藤・山内（旭商）⑧川上・西山（旭実）
▽２部
①杉本実優・源千嘉（富良野緑峰）②尾崎・田中（鷹栖）③高橋・渡辺（旭農）③落合・斎藤（旭西）
◇シングルス
▽１部
①村瀬百花（旭実）②花井（旭実）③百武（旭実）④川上（旭実）⑤水田（旭実）⑥犬嶋（旭実）⑦岡田（旭北）⑧志摩（旭北）
▽２部
①上村彩乃（旭東）②入山（旭永嶺）③尾崎（鷹栖）③北岸（旭東）
▽３部
①茂木彩音（富良野）②佐藤（旭北）③荒関（富良野）③佐藤（富良野）