愛宕１―０神楽（穴吹＝愛）、永山南５―０東光（沼倉、鹿野、近江、菊地海２＝永）、東明５―０北星（藤田崚３、城戸、平間＝東）、神居東５―０春光台（福田、堀、落合、山岸、加藤＝神）、上富良野４―１明星（多湖２、古田、千葉＝上、能登＝明）、啓北４―１神居（上ヶ島３、岡田＝啓、笹村＝啓）、旭教大付属２―１東陽（西川、内田陸＝付、水上＝東）トラウム２ｎｄ５―１緑が丘サテライト（尾近、田中２、上村、鳴海＝ト、堀田＝緑）、サフォークランド士別３―１トラウム３ｒｄ（高橋龍２、千葉＝サ、浅利＝ト）、増毛１１―０北門（竹内、大井４、三鹿由４、石田２＝増）、中富良野５―０留萌港南（徳弘、幸田２、金山、金谷＝中）、啓北３―２神楽（Ｏ・Ｇ、上ヶ島、岡田＝啓、栢木２＝神）、北門６―０東光（影近３、渕柳３＝北）、旭教大付属２―１東明（山田、内田怜＝附、菅原＝東）、緑が丘３ｒｄ５―１名寄東（谷口、板谷内２、尾野、田中＝緑、渡辺＝名）、北星２―２東陽（福士、堀田＝北、斎藤２＝東）、神居２―０愛宕（水谷２＝神）、増毛３―２永山南（大井、三鹿由２＝増、菊地海２＝永）、トラウム３ｒｄ１―０神居東（佐藤久＝ト）、美瑛・富良野西４―１東神楽（仁科、清水、佐藤桜、角田＝美、松井＝東）、パステーク３―０六合（一ツ柳樹、小田、二階堂＝パ）、名寄東７―０美深（竹内５、木口聖、渡邊＝名）、トラウム２ｎｄ２―１明星（稲田、北川＝ト、鈴木＝明）、緑が丘サテライト３―０上富良野（堀田２、佐藤＝緑）、緑が丘３ｒｄ４―３東川（福原２、坂谷内、尾野＝緑、山谷、行天、浅野＝東）、留萌６―２鷹栖（石黒２、神２、進藤、堺＝留、小高、市川＝鷹）、六合１―１留萌港南（山崎＝六、堀松＝留）