◇決勝トーナメント
▽１回戦
北鎮５―０アストロ、グリンベアボーイズ３―０リベルタ、コンサドーレ東川０―０（ＰＫ２―１）愛宕、エスピーダ６―１向陵
▽準決勝
グリンベアボーイズ３―０北鎮、エスピーダ６―０コンサドーレ東川
▽決勝
エスピーダ１―０グリンベアボーイズ