【男子】

▽Ａブロック

西御料地３５―２９美瑛、愛宕２７―２４富良野、美瑛４２―１７忠和・陵雲、西御料地４３―１４愛宕、富良野３２―９忠和・陵雲、愛宕３２―３０美瑛、西御料地３５―２８富良野、愛宕２６―１２忠和・陵雲、美瑛４２―２４富良野、西御料地２７―１８忠和・陵雲



▽Ｂブロック

当麻３６―３５永山、愛宕東３７―２１旭川第三、神居東５４―８士別、当麻３６―１２旭川第三、神居東３２―１４永山、愛宕東４２―１７士別、愛宕東３５―２６当麻、永山２６―１５士別、神居東３９―８旭川第三、永山３３―２８愛宕東、神居東４３―２２当麻、士別３０―２９旭川第三



▽Ｃブロック

緑が丘２５―１４近文、中富良野２０―７永山南、上富良野２８―１８アルピナ、永山南３１―１５近文、緑が丘３２―１０上富良野、中富良野４４―１３アルピナ、緑が丘２２―１４永山南、アルピナ２８―２６近文、中富良野４４―２０上富良野、緑が丘３６―１９アルピナ、永山南２８―２８上富良野、中富良野５７―１１近文

【女子】

▽Ｄブロック

永山３３―２２当麻、近文２９―１３千代田、永山３３―２１稚内、当麻４１―１６近文、稚内４０―２０千代田、永山３９―２６東栄・東川、当麻３４―２２稚内、美瑛２３―２０永山、稚内２９―１８東栄・東川、当麻２６―１７美瑛



▽Ｅブロック

忠和４４―８旭川ドルフィン、士別３８―２２富良野、東神楽４３―１１旭川ドルフィン、忠和２９―１６士別、東神楽２６―１６富良野、士別４４―１８旭川ドルフィン、忠和３４―２１富良野、士別３０―３０東神楽、富良野３７―１１旭川ドルフィン、東神楽２２―２２忠和



▽Ｆブロック

西御料地２８―２２愛宕東、上富良野２６―１７陵雲、向陵２９―１５西御料地、上富良野４２―１９愛宕東、向陵３５―１７陵雲、上富良野３２―１４西御料地、陵雲３４―２２愛宕東、上富良野１５―１５向陵、西御料地２８―２４陵雲、向陵４７―２１愛宕東



▽Ｇブロック

神居東４４―３愛宕・中富良野・緑が丘、美瑛２８―１２東栄・東川、神居東３９―２５美瑛、東栄・東川２８―１７愛宕・中富良野・緑が丘、神居東５９―４近文、愛宕・中富良野・緑が丘３５―７千代田、神居東５２―９千代田、愛宕・中富良野・緑が丘３１―１７近文