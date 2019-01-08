▽１部
道北振興タイガース２３―１バトラ、旭川ジェッツ６―０チーフスＧ、道北振興タイガース３―２旭医大Ａ、道北振興タイガース６―４旭川ジェッツ、バトラ３―２チーフスＧ
▽２部
メディクス２―１ファイブスターズ、旭川チェスカ５―３旭教大、旭川チェスカ１１―０キューピッド、旭教大３―１メディクス、キューピッド５―１ファイブスターズ、キューピッド４―２ファイブスターズ、旭教大１０―２メディクス
▽３部
ビルバンテ１５―２ボンバーズ、旭医大Ｂ９―１ビルバンテ、ブルーウィングス１１―３ボンバーズ、ホワイトタイガース４―２ブルーウィングス
▽４部
旭川ロマンチカ６―１留萌オロロンウェーブス、モモンガーズ２―１道北振興ダックス、旭川市役所レッドペッカーズ７―２旭川ロマンチカ、日本製紙タートルズ１２―２道北振興ダックス、旭川市役所レッドペッカーズ７―２留萌オロロンウェーブス
▽５部
ハイスクール６―１チェスカーズ、ハイスクール４―２旭川エンジェルス