▽１部
道北振興タイガース２３―１バトラ、旭川ジェッツ６―０チーフスＧ、道北振興タイガース３―２旭医大Ａ、道北振興タイガース６―４旭川ジェッツ、バトラ３―２チーフスＧ
▽２部
メディクス２―１ファイブスターズ、旭川チェスカ５―３旭教大、旭川チェスカ１１―０キューピッド、旭教大３―１メディクス、キューピッド５―１ファイブスターズ、キューピッド４―２ファイブスターズ、旭教大１０―２メディクス
▽３部
ビルバンテ１５―２ボンバーズ、旭医大Ｂ９―１ビルバンテ、ブルーウィングス１１―３ボンバーズ、ホワイトタイガース４―２ブルーウィングス
▽４部
旭川ロマンチカ６―１留萌オロロンウェーブス、モモンガーズ２―１道北振興ダックス、旭川市役所レッドペッカーズ７―２旭川ロマンチカ、日本製紙タートルズ１２―２道北振興ダックス、旭川市役所レッドペッカーズ７―２留萌オロロンウェーブス
▽５部
ハイスクール６―１チェスカーズ、ハイスクール４―２旭川エンジェルス
アイスホッケー 第３９回旭川リーグ大会（２０１８年１２月１６日～２０１９年１月４日・道北アークス大雪アリーナ）
2019/01/08
▽１部
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