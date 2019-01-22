◇決勝トーナメントＡブロック
▽１回戦
愛宕Ｂ９―０神居東、ニース３―１リベルタＡ、アストロ０―０（ＰＫ５―４）ネイバーズ、北鎮Ａ２―１陵雲
▽準決勝
ニース７―６愛宕Ｂ、北鎮Ａ３―３（ＰＫ４―３）アストロ
▽決勝
ニース１０―３北鎮Ａ
◇同Ｂブロック
▽１回戦
エスピーダＥ６―０末広北、グリンベアボーイズＡ５―１西御料地、永山７―１東町、エスピーダＳ２―１鷹栖
▽準決勝
エスピーダＥ１３―１グリンベアボーイズＡ、永山７―４エスピーダＳ
▽決勝
エスピーダＥ１３―０永山