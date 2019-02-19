▽Ⅰ部
①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②柴崎・鹿糠（旭川）③関谷・藤原（旭川）③鈴木・三浦（札幌）
▽Ⅱ部
①佐藤るみ子・佐藤由紀代（札幌・函館）②藤井・武田（旭川）
▽Ⅲ部
①宮岸真弓・伴戸明巳（旭川・札幌）②平田・塚本（旭川・札幌）③高橋・勝矢（旭川）③小泉・坂部（旭川）
▽Ⅳ部
①河島郁子・相沢まゆみ（旭川）②上村・金森（旭川）③天羽・沢井（旭川）