…団体…
【男女混合】
◇小学生
▽低学年
①えりも柔道少年団②直心館柔道少年団③清水柔道少年団③羽幌柔道スポーツ少年団
▽優秀選手賞
大城海志（清水）
▽高学年
①旭川中央道場②東神楽町柔道スポーツ少年団Ａ③えりも柔道少年団③直心館柔道少年団Ａ
▽優秀選手賞
遠藤和々（新得）
◇中学生
①旭川中央道場②清水柔道少年団Ａ③直心館柔道少年団③えりも柔道少年団
▽優秀選手賞
飯野良亮（札幌西区）
…個人…
【男女混合】
▽幼児
①高薄翔（清水）②森脇（末広北）③杉沢（和寒）③安中（西神楽）
【男子】
◇小学生
▽１年
①大城海志（清水）②加藤（美深）③前田（直心館）③中園（西神楽）
▽２年
①扇谷漣志朗（えりも）②三木（美深）③片桐（新得）③二又（東神楽）
▽３年
①福田稜享（えりも）②鉢呂（羽幌）③安田（えりも）③斉藤（中央）
▽４年
①鎌田大和（直心館）②近野（美深）③笠置（広尾）③大城（清水）
▽５年
①合田颯琉（中央）②渡辺（直心館）③宗方（直心館）③南（稚内）
▽６年
①箕浦裕斗（新得）②鈴木（豊富）③朝妻（東神楽）③矢本（えりも）
◇中学生
▽１年
①山口瑛太（中央）②山口琳（中央）③藤井（清水）③高松（えりも）
▽２年
①藤田祐人（直心館）②勝木（直心館）③佐藤（直心館）③真田（留萌）
【女子】
◇小学生
▽１・２年
①井出美幸（中央）②高薄（清水）③揖斐（直心館）③井川（広尾）
▽３・４年
①扇谷心々菜（えりも）②岩崎（中央）③佐藤（直心館）③原田（極柔館）
▽５・６年
①鈴木美緒（えりも）②三上（稚内）③斉藤（中央）③遠藤（新得）
◇中学生
①高桜恋奈（末広北）②鈴木（末広北）③柴田（札幌西区）③村上（羽幌）