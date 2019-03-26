…団体…

【男女混合】

◇小学生

▽低学年

①えりも柔道少年団②直心館柔道少年団③清水柔道少年団③羽幌柔道スポーツ少年団

▽優秀選手賞

大城海志（清水）

▽高学年

①旭川中央道場②東神楽町柔道スポーツ少年団Ａ③えりも柔道少年団③直心館柔道少年団Ａ

▽優秀選手賞

遠藤和々（新得）

◇中学生

①旭川中央道場②清水柔道少年団Ａ③直心館柔道少年団③えりも柔道少年団

▽優秀選手賞

飯野良亮（札幌西区）

…個人…

【男女混合】

▽幼児

①高薄翔（清水）②森脇（末広北）③杉沢（和寒）③安中（西神楽）

【男子】

◇小学生

▽１年

①大城海志（清水）②加藤（美深）③前田（直心館）③中園（西神楽）

▽２年

①扇谷漣志朗（えりも）②三木（美深）③片桐（新得）③二又（東神楽）

▽３年

①福田稜享（えりも）②鉢呂（羽幌）③安田（えりも）③斉藤（中央）

▽４年

①鎌田大和（直心館）②近野（美深）③笠置（広尾）③大城（清水）

▽５年

①合田颯琉（中央）②渡辺（直心館）③宗方（直心館）③南（稚内）

▽６年

①箕浦裕斗（新得）②鈴木（豊富）③朝妻（東神楽）③矢本（えりも）

◇中学生

▽１年

①山口瑛太（中央）②山口琳（中央）③藤井（清水）③高松（えりも）

▽２年

①藤田祐人（直心館）②勝木（直心館）③佐藤（直心館）③真田（留萌）

【女子】

◇小学生

▽１・２年

①井出美幸（中央）②高薄（清水）③揖斐（直心館）③井川（広尾）

▽３・４年

①扇谷心々菜（えりも）②岩崎（中央）③佐藤（直心館）③原田（極柔館）

▽５・６年

①鈴木美緒（えりも）②三上（稚内）③斉藤（中央）③遠藤（新得）

◇中学生

①高桜恋奈（末広北）②鈴木（末広北）③柴田（札幌西区）③村上（羽幌）