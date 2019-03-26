【男女混合】
▽幼児
①福士縁（日高アルペンスキー少年団）②長谷川（旭川あゆみ幼稚園）③小林（東川大雪スキー少年団）
【男子】
◇小学生
▽１・２年
①岩城憲史朗（愛別スキー少年団）②住吉（留萌ジュニアスキー少年団）③東（北見南小）
▽３・４年
①田中理人（旭川ジュニアアルペン）②武花（ＭＡＸスキークラブ）
▽５・６年
①二宮一斗（伊の沢レーシング）②洞口（伊の沢レーシング）③村山（岩見沢ジュニア）
◇中学生
①石川大和（伊の沢レーシング）
◇壮年
①伊東弘至（旭川ＲＴゴールドウイン）②坂上（旭川レーシング）③吉沢（北日本精機）
◇高年
①川口修示（ＴＴＲ）②原田（旭川レーシング）③新崎（新崎歯科スキー部）
◇超年
①高倉直史（旭川レーシング）②中村（旭川レーシング）③菅原（東明サポートＳＣ）
◇スノーボード
①鈴木裕美（旭川）②品川（旭川レーシング）
【女子】
◇小学生
▽１・２年
①長谷川凛（東川大雪スキー少年団）②梶浦（東川大雪スキー少年団）③斉藤（旭川ジュニアアルペン）
▽３・４年
①住吉愛莉（留萌ジュニアスキー少年団）②渡辺（愛別スキー少年団）③小池（中富良野スキースポーツ少年団）
▽５・６年
①小池奏来（中富良野スキースポーツ少年団）
◇中学生
①谷玲亜（伊の沢レーシング）②利根川（伊の沢レーシング）③二宮（伊の沢レーシング）
◇高校生以上
①篠永久美子（美幌町立国保病院）②小出（ＭＡＸスキークラブ）③成田（ＭＡＸスキークラブ）