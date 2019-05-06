▽１回戦
近文１４―１３神楽、旭稜１０―７大有、神居６―５西御料地、忠和１２―０中央、
▽準決勝
近文８―１旭稜、忠和１１―２神居
▽決勝
忠和８―４近文
軟式野球 第１回アルファ杯争奪少年大会（４月２８、２９日・東光公園第３球場）
2019/05/06
▽１回戦
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