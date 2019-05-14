忠和１―０愛宕（山崎＝忠）、名寄東１―０永山南（佐藤＝名）、中富良野２―１六合（幸田２＝中、山根＝六）、ＳＳＳＣ５―０トラウム２ｎｄ（大塚、尾形２、柴崎、尾山＝Ｓ）、東明６―０東陽（菅原、田中２、榮東、松田、平間＝東）、春光台４―１トラウム３ｒｄ（村井２、天野＝春、山下＝ト）、中央１４―０東神楽（鈴木５、宮越、川田４、高原、市村、松村２＝中）、広陵４―１北門（栗栖２、岩本２＝広、佐藤＝北）、留萌２―１旭教大付属（堺、川﨑＝留、宮本＝付）、増毛１―１神居東（三鹿惇＝増、今野＝神）、鷹栖２―０明星（楠本、相内＝鷹）、啓北４―０上富良野（岡田３、芳野＝啓）、美深１―０北星（大河原＝美）、明星１―１東光（鈴木＝明、宿谷＝東）、緑が丘サード３―０トラウム４ｔｈ（松野、西野、高橋爽＝緑）、啓北３―３北門（山下２、岡田＝啓、影近３＝北）、留萌４―３トラウム２ｎｄ（宇治、尾崎２、Ｏ・Ｇ＝留、稲田、花本、花田＝ト）、名寄東１―１トラウム３ｒｄ（竹内＝名、宿谷＝ト）、愛宕６―１緑が丘サテライト（穴吹、山崎２、板東３＝愛、片岡＝緑）、忠和１０―１増毛（平間３、山崎５、本間、角田＝忠、竹内＝増）、パステーク２―２永山南（一ツ柳尚、水口＝パ、若林、近江＝永）、美深２―１神居（安東、佐藤＝美、山川響＝神）、東明５―１富良野合同（榮東２、小野、菅原２＝東、仁科＝富）、上富良野２―２トラウム２ｎｄ（山谷、小松＝上、井下、木下＝ト）、神居東５―０東陽（番、加藤、今野、落合、福田＝神）、緑が丘２―１中富良野（阿部、中川＝緑、幸田＝中）、トラウム４ｔｈ６―０東神楽（河野６＝ト）、トラウム３ｒｄ５―４北星（桑江５＝ト、後藤２、萬藤、福士＝北）、広陵２―０留萌（栗栖、岩本＝広）、ＳＳＳＣ３―０旭教大付属（二瓶、工藤、尾形＝Ｓ）、中央２―０鷹栖（川田２＝中）、東光１―０六合（宿谷＝東）、東川０―０名寄東、パステーク３―０東川（一ツ柳尚２、水口＝パ）
サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（４月２７、２８、２９日、５月２、３日・花咲球技場ほか）
2019/05/14
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