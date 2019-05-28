▽Ａ級
旭川ブルーインパルス３―１旭川ヤンキース、北斗星５―５まるせんゲーリック、ダイヤモンドプレイヤーズ４―２旭川ホームストーリー、山商５―１旭川インディアンス、旭川ドジャース９―０飛行船、旭川コンバット５―１アレックス、北斗星３―０山商、旭川コンバット６―０まるせんゲーリック
　
▽Ｂ級
ジョーカー９―２マジェスタ・ジャパン、須田製版旭川支社６―５レジェンズ、アップロード１２―３ＰＺ―Ⅱ、９２イヤーズ９―２旭川ＧＴＯ、ＪＡたいせつ８―２スコーピオンズ、旭川レインディアーズ８―７タクティクス
　
▽Ｃ級
ワイルドボアーズ　不戦勝　ジャポン、アンディーズ２１―０レッドクライス、ランカー６―１スーパーマン、グリフォン４―２ゴールデンボールズ、スラッカーズ１０―６ヒート、ＡＭＺワイズ７―１旭川厚生病院、プッシーキャッツ９―２旭川ライズ、あぶさんず５―４ランダム、常夏ドナルドチャンプス１４―３ドリームナイン、ソルジャー６―４まるせんゲーリックＯＢ会、金田自動車７―１ビートルズ、アンディーズ１０―２グリフォン、旭川グリーンホーンズ８―６コンバットクラブ、旭川トヨペット１７―５旭川厚生病院