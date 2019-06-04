【男子】

◇団体

▽１回戦

光陽２―１緑が丘、広陵２―１東鷹栖、東光２―１東陽、北門２―１春光台、永山南２―１西神楽、愛宕３―０明星

▽２回戦

東明２―０光陽、東光２―１広陵、北門２―１永山南、忠和２―０愛宕

▽準決勝

東明２―０東光、忠和２―０北門

▽決勝

東明２―０忠和

▽３位決定戦 北門２―１東光

◇個人

▽シングルス

①小島滉貴（東明）②河北（愛宕）③渡部（忠和）④伊藤（広陵）

▽ダブルス

①犬嶋宏介・片山裕翔（東明）②野村・佐々木（東明）③大山・中塩（愛宕）④高橋・野藤（愛宕）

【女子】

◇団体

▽１回戦

西神楽 不戦勝 東光、永山南２―１北門、愛宕２―１東陽、春光台３―０光陽、明星２―１旭教大付属、広陵２―１緑が丘

▽２回戦

忠和２―０西神楽、愛宕２―１永山南、春光台２―０明星、東明２―０広陵

▽準決勝

忠和２―１愛宕、東明２―１春光台

▽決勝

忠和２―１東明

▽３位決定戦 春光台２―１愛宕

◇個人

▽シングルス

①岩戸和音（愛宕）②土佐（忠和）③遠藤（東明）④今井（東明）

▽ダブルス

①獅子原瑚桜・山田桜生（忠和）②嶋村・谷口（東明）③松浦・吉田（春光台）④佐藤・谷口（春光台）