▽Ａ級

旭川ホームストーリー６―２旭川ブルーインパルス、旭川インディアンス５―３アレックス、旭川ヤンキース６―１飛行船、旭川ドジャース７―０ダイヤモンドプレイヤーズ、山商３―１まるせんゲーリック、アレックス１―１北斗星、旭川コンバット２―０旭川インディアンス

▽Ｂ級

ジャッグル７―４レジェンズ、９２イヤーズ９―０須田製版旭川支社、ジョーカー１―１ＪＲ旭川運転所、アップロード８―３マジェスタ・ジャパン、スコーピオンズ３―０タクティクス、ＪＡたいせつ２―２旭川レインディアーズ、ジャッグル５―４旭川ＧＴＯ

▽Ｃ級

ランカー 不戦勝 ワイルドボアーズ、ランダム１５―２ＡＭＵワイズ、ナチュラルナイン９―３ヒート、ソルジャー７―１レッドクライス、スラッカーズ６―０旭川ライズ、まるせんゲーリックＯＢ会５―５ゴールデンボールズ、ザナドゥ 不戦勝 ドリームナイン、あぶさんず８―８旭川トヨペット、金田自動車３―３常夏ドナルドチャンプス、ランダム９―２旭川厚生病院、コンバットクラブ 不戦勝 ジャポン、アンディーズ６―０まるせんゲーリックＯＢ会、スーパーマン２５―０旭川グリーンホーンズ、グリフォン１１―０レッドクライス