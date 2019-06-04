旭蹴会４―２カナーレ小樽、クラブトレヴォ２―１ビッグ１サッカークラブ、ヴェルデラッソ旭川４―０サンクＦＣくりやま、旭蹴会２―２ビッグ１サッカークラブ、ヴェルデラッソ旭川８―０クラブトレヴォ、カナーレ小樽６―２サンクＦＣくりやま