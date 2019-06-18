道北勤医協エンゼルス８―２旭川ダンディーズ、イーストリバー３―２ケークラブ、エスポワール１６―１道北勤医協エンゼルス、ケークラブ１０―６マリア、イーストリバー１０―０旭川ダンディーズ、ケークラブ４―４エスポワール、道北勤医協エンゼルス５―４マリア