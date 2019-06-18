上富良野３―０北門（吉田、佐藤、多湖＝上）、富良野合同６―２東陽（高田３、塩尻、仁科、小川＝富、高橋、水上＝東）、神居東２―０忠和（落合、山岸＝神）、明星４―０緑が丘サード（能登、北村、矢口、富樫＝明）、トラウム２ｎｄ３―３旭教大付属（佐藤久２、桑江＝ト、内田陸２、山本＝付）、東明５―２緑が丘サテライト（田中、榮東２、小野、進藤＝東、片岡、小神＝緑）、名寄東８―０神居（小山田３、竹内２、Ｏ・Ｇ、工藤、松崎＝名）、トラウム４ｔｈ２―１東光（加藤、井下＝ト、竹内＝東）、東川３―０美深（行天２、日蔭＝東）、六合０―０鷹栖、永山南７―０春光台（菊地、山口、沼倉、近江３、若林快＝永）、ＳＳＳＣ２―２上富良野（尾形、尾山＝Ｓ、中山、小玉＝上）、中富良野５―１東神楽（幸田３、川﨑２＝中、大関＝東）、広陵４―１啓北（千葉２、栗栖、岩本＝広、岡田＝啓）、パステーク３―１神居（菊地２、一ツ柳尚＝パ、山川琉＝神）、名寄東１―０北星（小山田＝名）、永山南８―３東川（沼倉４、山口、近江２＝永、行天２、矢ノ目＝東）