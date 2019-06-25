▽１部
①旭川シャトル（佐野紫、伊藤輝枝、田中園子、武田正枝、野村由美、真山雅世）
▽２部
①あさひクラブ（佐々木路子、江田さとみ、嶋村千鶴、野村さおり）②おぎーず③ふらのシャトル
▽３部
①末広シャトルＡ（石井由美、池谷内真弓、斉藤真由美、小山亜希子、谷内美咲、下村明香里）②ふらのシャトル③愛好会Ａ・フリー
▽４部
①旭川シャトル（青木夫早江、滝沢利枝、嶋田美江子、斉藤利恵子、和泉範子、黒木智子）②末広シャトルＢ
バドミントン 第４５回道北地区レディース大会（２３日・大成市民センター体育館）
2019/06/25
▽１部
スポーツの記録 最新の記事
- 中体連大会
- 軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２上川支部代表決定戦（２２日・旭川ドリームスタジアム）
- 朝野球 おはよう上期大会（１７～２２日・花咲グラウンドほか）
- 軟式野球 日本マスターズ大会旭川支部予選（２２、２３日・東光公園第２球場）
- バレーボール ミカサ杯争奪大会一般９人制（２３日・忠和公園体育館）
- ソフトテニス 第４０回全道招待旭川大会（２３日・花咲コート）
- テニス 第２回ベテラン大会（２２日・花咲コート）
- バスケットボール 第５０回旭川地区社会人夜間大会（１８、２１日・大成市民センター体育館）
- バドミントン 第４５回道北地区レディース大会（２３日・大成市民センター体育館）
- 綱引き 第３２回北海道フェスティバル兼北海道小学生選手権大会（２３日・道北アークス大雪アリーナ）＝１位のみ