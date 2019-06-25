▽１部

①旭川シャトル（佐野紫、伊藤輝枝、田中園子、武田正枝、野村由美、真山雅世）

▽２部

①あさひクラブ（佐々木路子、江田さとみ、嶋村千鶴、野村さおり）②おぎーず③ふらのシャトル

▽３部

①末広シャトルＡ（石井由美、池谷内真弓、斉藤真由美、小山亜希子、谷内美咲、下村明香里）②ふらのシャトル③愛好会Ａ・フリー

▽４部

①旭川シャトル（青木夫早江、滝沢利枝、嶋田美江子、斉藤利恵子、和泉範子、黒木智子）②末広シャトルＢ