【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①鈴木遥斗（留萌ＡＣ）②鈴木（上川陸上少年団）③菅野（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）②藤永（神居東陸上少年団）③増田（神居東陸上少年団）

▽１５００㍍

①白石大和（オホーツクキッズ）②佐藤（東川ＸＣ少年団）③坂（旭川ＡＣ）

▽４００㍍リレー

①神居東陸上少年団

▽走り幅跳び

①鈴木康成（上川陸上少年団）②谷口（神楽岡）③菅野（旭川ＡＣ）

▽ジャべリックボール投げ

①竹田侑馬（神居東陸上少年団）②白石（オホーツクキッズ）③小野寺（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽１１０㍍障害

①門木駿（永山）②山崎天創（永山）③山崎天愛（永山）

▽砲丸投げ

①大田優斗（東鷹栖）②角田（上川）③大谷（永山）



◇高校・一般

▽１００㍍

①中尾洋翔（旭大高）②小野寺（旭大高）③半田（赤平陸上クラブ）

▽２００㍍

①中尾洋翔（旭大高）②小野寺（旭大高）③長島（旭龍谷）

▽４００㍍

①小柳竣（旭大高）②殿山（旭大高）③浜岡（道情報大）

▽１５００㍍

①井上陽介（オホーツクＡＣ）②吉田（旭北）③小林（旭大高）

▽１１０㍍障害

①飛塚祐揮（東海大札幌）②川島（旭大高）③山ノ内（旭実）

▽走り高跳び

①藤丸洸雅（留萌）②伊藤（旭大高）③山本（旭工）

▽走り幅跳び

①川島康明（旭大高）②玉村（留萌）③茂利（旭実）

▽砲丸投げ（６・０００㌔）

①板垣龍星（旭大高）②中嶋（旭大高）③山崎（旭大高）

▽砲丸投げ（７・２６０㌔）

①山川颯太（東海大札幌）②飛塚（東海大札幌）③開地（酪農学園大）

▽やり投げ

①森川陽太（旭西）②岡山（旭永嶺）③板垣（旭大高）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①茂利芽依（上川陸上少年団）②篠永（神居東陸上少年団）③尾崎（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①高橋笑歌（神居東陸上少年団）②高野（神居東陸上少年団）③岸本（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①神居東陸上少年団Ｂ②神居東陸上少年団Ａ③留萌ＡＣ

▽走り幅跳び

①茂利芽依（上川陸上少年団）②中西（神居東陸上少年団）③板谷（神居東陸上少年団）

▽ジャべリックボール投げ

①高野楓遥（神居東陸上少年団）②八田（留萌ＡＣ）③牧野（なよろＪＡＣ）



◇中学生

▽１００㍍障害

①田村果穂（東神楽）②白石（オホーツクＡＣ）③須藤（東鷹栖）

▽砲丸投げ

①小松愛来（永山）②原木（永山）③渡辺（東鷹栖）



◇高校・一般

▽１００㍍

①三浦弓奈（旭大高）②村上（旭大高）③山崎（旭大高）

▽２００㍍

①池田朱桜（旭大高）②村上（旭大高）③大沢（滝川明苑中）

▽４００㍍

①池田朱桜（旭大高）②山崎（旭大高）③三浦（旭大高）

▽１５００㍍

①小林美夕菜（啓北中）②中村（旭龍谷）③高橋（旭龍谷）

▽１００㍍障害

①阿部玖音（旭永嶺）②千葉（旭工）③高橋（旭北）

▽４００㍍リレー

①旭大高②東鷹栖中Ａ③滝川明苑中

▽走り高跳び

①窪田梨乃（東鷹栖中）②松井（永山中）③千葉（旭工）

▽走り幅跳び

①松村紗希（旭大高）②須藤（東鷹栖中）③石岡（東鷹栖中）

▽砲丸投げ

①加納弥生（旭大高）②又野（留萌高）③後藤（明星中）

▽やり投げ

①加納弥生（旭大高）