▽１回戦
天塩町役場１０―９士別市役所
▽準決勝
旭川市役所１２―３天塩町役場、美瑛町役場８―６枝幸町役場
▽決勝
旭川市役所７―０美瑛町役場
軟式野球 全官公庁旭川支部予選（６月２９、３０日・旭川ドリームスタジアム）
2019/07/09
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