【女子】
▽Ａ級
①清野有子・長橋美喜②菅原・小原
▽Ｂ級
①広瀬時子・宮地亜子②吉川・堀③森川・石川③石沢・森
▽Ｃ級
①増田由美子・木原京子②松原・岡田
▽Ｄ級
①佐藤美秋・西村紫乃②竹浪・脇坂
▽シニア
①倉みつ子・松山智津子②三宅・渡辺