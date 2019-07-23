【女子】

▽Ａ級

①清野有子・長橋美喜②菅原・小原

▽Ｂ級

①広瀬時子・宮地亜子②吉川・堀③森川・石川③石沢・森

▽Ｃ級

①増田由美子・木原京子②松原・岡田

▽Ｄ級

①佐藤美秋・西村紫乃②竹浪・脇坂

▽シニア

①倉みつ子・松山智津子②三宅・渡辺