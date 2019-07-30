▽３段以下

①三上純平（上富良野）②吉田（上富良野）

▽４段

①錦川奈緒美（旭川）②梅田（士別）③奥原（旭川）④中西（旭川）⑤浜野（東神楽）⑥桜井（旭川）⑦上平（旭川）⑧奈良（旭川）⑨高須（旭川）

▽５段

①大友芳子（旭川）②西股（旭川）③礒田（旭川）

▽称号

①菅原俊二（旭川）②佐竹（旭川）③宮崎（旭川）④小西（旭川）⑤奥村（旭川）⑥太田（上富良野）⑦古沢（旭川）⑧三浦（旭川）

▽会長杯

三上純平（上富良野）