▽３段以下
①三上純平（上富良野）②吉田（上富良野）
▽４段
①錦川奈緒美（旭川）②梅田（士別）③奥原（旭川）④中西（旭川）⑤浜野（東神楽）⑥桜井（旭川）⑦上平（旭川）⑧奈良（旭川）⑨高須（旭川）
▽５段
①大友芳子（旭川）②西股（旭川）③礒田（旭川）
▽称号
①菅原俊二（旭川）②佐竹（旭川）③宮崎（旭川）④小西（旭川）⑤奥村（旭川）⑥太田（上富良野）⑦古沢（旭川）⑧三浦（旭川）
▽会長杯
三上純平（上富良野）
弓道 第９回旭川地区段別選手権大会（２８日・市弓道場誠心館）
2019/07/30
▽３段以下
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