▽１部

北川友通（エレッズ旭川）

▽２部

久保貴裕（陵雲クラブ）

▽３部

勝見誠（グッドスピード）

▽４部

越智聡（Ｋウイング）

▽５部

高橋純平（アスタリスク旭川）

▽６部

柳沢零士（グッドスピード）

▽７部

栗城大輝（興部卓球協会）

▽８部

林衛（グッドスピード）

▽９部

都丸聡子（旭医大）

▽１０部

松井孝文（遠軽クラブ）

▽１１部

木村美優（陵雲クラブ）

▽１２部

浜村音来（富良野布部ＳＣ）

▽１３部

芳野博子（鷹栖ブルーアップル）

▽１４部

金子英一（ＵＰライジング）

▽１５部

辻本悠喜（愛宕スニーカークラブ）

▽１６部

長谷川司（ＴＣけんぶち）

▽１７部

下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）

▽１８部

勝見麻緒（グッドスピード）

▽１９部

山本初美（個人）

▽２０部

田中晴巳（フリーダム）

▽２１部

青木克文（神居サークル）

▽２２部

大坪隆雄（たかすクラブ）

▽２３部

石井かいり（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２４部

佐藤咲子（トライアングル）

▽２５部

中谷伸（富良野布部ＳＣ）

▽２６部

寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２７部

鈴木勝幸（ＴＣけんぶち）

▽２８部

田中悠貴（富良野布部ＳＣ）

▽２９部

中屋敷隼斗（富良野布部ＳＣ）

▽３０部

安西祥瑛（富良野布部ＳＣ）

▽３１部

上西勝美（卓親会）

▽３２部

小林幸子（あすなろクラブ）

▽３３部

佐々木宥紀（当麻ＴＴＣ）

▽３４部

国枝勝実（当麻ＴＴＣ）

▽３５部

黄木實（当麻ＴＴＣ）

▽３６部

松崎紘大（当麻ＴＴＣ）

▽３７部

武田和子（個人）

▽３８部

宮内たか子（ひまわりクラブ）

▽３９部

梶田敏男（ななかまど同好会）

▽４０部

盛本侑良（翔くんとゆかいな仲間達）