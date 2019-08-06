▽１部
北川友通（エレッズ旭川）
▽２部
久保貴裕（陵雲クラブ）
▽３部
勝見誠（グッドスピード）
▽４部
越智聡（Ｋウイング）
▽５部
高橋純平（アスタリスク旭川）
▽６部
柳沢零士（グッドスピード）
▽７部
栗城大輝（興部卓球協会）
▽８部
林衛（グッドスピード）
▽９部
都丸聡子（旭医大）
▽１０部
松井孝文（遠軽クラブ）
▽１１部
木村美優（陵雲クラブ）
▽１２部
浜村音来（富良野布部ＳＣ）
▽１３部
芳野博子（鷹栖ブルーアップル）
▽１４部
金子英一（ＵＰライジング）
▽１５部
辻本悠喜（愛宕スニーカークラブ）
▽１６部
長谷川司（ＴＣけんぶち）
▽１７部
下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）
▽１８部
勝見麻緒（グッドスピード）
▽１９部
山本初美（個人）
▽２０部
田中晴巳（フリーダム）
▽２１部
青木克文（神居サークル）
▽２２部
大坪隆雄（たかすクラブ）
▽２３部
石井かいり（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２４部
佐藤咲子（トライアングル）
▽２５部
中谷伸（富良野布部ＳＣ）
▽２６部
寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２７部
鈴木勝幸（ＴＣけんぶち）
▽２８部
田中悠貴（富良野布部ＳＣ）
▽２９部
中屋敷隼斗（富良野布部ＳＣ）
▽３０部
安西祥瑛（富良野布部ＳＣ）
▽３１部
上西勝美（卓親会）
▽３２部
小林幸子（あすなろクラブ）
▽３３部
佐々木宥紀（当麻ＴＴＣ）
▽３４部
国枝勝実（当麻ＴＴＣ）
▽３５部
黄木實（当麻ＴＴＣ）
▽３６部
松崎紘大（当麻ＴＴＣ）
▽３７部
武田和子（個人）
▽３８部
宮内たか子（ひまわりクラブ）
▽３９部
梶田敏男（ななかまど同好会）
▽４０部
盛本侑良（翔くんとゆかいな仲間達）
卓球 第１９９回春光大会（７月２８日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2019/08/06
▽１部
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