◇Ａ級
▽１回戦
ダイヤモンドプレイヤーズ７―０旭川インディアンス
▽２回戦
アレックス８―５山商、旭川ホームストーリー７―６旭川ブルーインパルス
▽２回戦
旭川ドジャース５―１まるせんゲーリック、ダイヤモンドプレイヤーズ２―０旭川ヤンキース
　
◇Ｂ級
▽２回戦
ＰＺⅡ３―３ジョーカー、スコーピオンズ２―１旭川ＧＴＯ、９２イヤーズ２―１タクティクス、須田製版旭川支社５―１マジェスタジャパン
　
◇Ｃ級
▽２回戦
プッシーキャッツ　不戦勝　ナチュラルナイン、旭川トヨペット１１―２金田自動車、コンバットクラブ５―２ランダム、スーパーマン３―２ランカー
▽３回戦
まるせんゲーリックＯＢ会６―６旭川トヨペット（まるせんゲーリックＯＢ会の抽選勝ち）、スラッカーズ９―２コンバットクラブ、スーパーマン６―５ビートルズ、プッシーキャッツ７―０ソルジャー