▽１回戦
永山南５―２啓北、東光１１―０緑が丘
▽２回戦
中央３―３神楽（抽選で中央の勝ち）、神居５―３東明、忠和・北星・光陽・六合合同１１―１永山南、広陵５―３愛宕、旭川２―１春光台、東光８―２旭教大付属、明星１１―１北門、永山３―０東陽
▽３回戦
神居８―４中央、忠和・北星・光陽・六合合同４―０広陵、東光５―２旭川、明星６―１永山
▽準決勝
忠和・北星・光陽・六合合同２―１神居、東光２―０明星
▽決勝
忠和・北星・光陽・六合合同４―２東光
　
◇個人賞
▽最優秀選手賞
塚本健太郎（合同）
▽優秀選手賞
門木拓也（合同）、ウメビンユオチネード優（東光）
▽敢闘賞
大井康太郎（神居）、加藤洸太（明星）