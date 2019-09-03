▽１回戦

永山南５―２啓北、東光１１―０緑が丘

▽２回戦

中央３―３神楽（抽選で中央の勝ち）、神居５―３東明、忠和・北星・光陽・六合合同１１―１永山南、広陵５―３愛宕、旭川２―１春光台、東光８―２旭教大付属、明星１１―１北門、永山３―０東陽

▽３回戦

神居８―４中央、忠和・北星・光陽・六合合同４―０広陵、東光５―２旭川、明星６―１永山

▽準決勝

忠和・北星・光陽・六合合同２―１神居、東光２―０明星

▽決勝

忠和・北星・光陽・六合合同４―２東光



◇個人賞

▽最優秀選手賞

塚本健太郎（合同）

▽優秀選手賞

門木拓也（合同）、ウメビンユオチネード優（東光）

▽敢闘賞

大井康太郎（神居）、加藤洸太（明星）