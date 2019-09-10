…形…

【男女混合】

◇幼児

①駒木咲優希（秀聖塾）②菊川（常明館）③松田（神道館）

【男子】

◇小学生

▽１年

①追出町健心（常明館）②森川（常明館）③酒井（常明館）

▽２年

①北川流輝（常明館）②林（札幌北桜館）③藤原（常明館）

▽３年

①大平翔太（常明館）②本間（神道館）③大西（武徳会）

▽４年

①佐々木琉太朗（武徳会）②高井（常明館）③斉藤（誠心館）

▽５年

①山内陽輔（札幌北桜館）②梅原（札幌北桜館）③鈴木（武徳会）

▽６年

①坂川桐生（札幌北桜館）②三上（玄制流）③宮腰（武徳会）

◇中学・高校

①長尾昌汰（秀聖塾）②村田（玄制流）③大西（武徳会）

【女子】

◇小学生

▽１年

①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③佐々木（武徳会）

▽２年

①扇谷咲槻（玄制流）②荻原（玄制流）③戸井（誠心館）

▽３年

①米田詩織（常明館）②中越（誠心館）③永井（武徳会）

▽４・５年

①藤原樹（常明館）②酒井（常明館）③佐藤（常明館）

◇中学生

①藤原凜（常明館）②鈴木（常明館）③田中（玄制流）

…組手…

【男子】

◇幼児

①沢田明飛（玄制流）

◇小学生

▽１年

①追出町健心（常明館）②酒井（常明館）③森川（常明館）

▽２年

①島田瑛大（誠心館）②藤原（常明館）③北川（常明館）

▽３年

①鈴木和真（武徳会）②大西（武徳会）③大西（玄制流）

▽４年

①佐々木琉太朗（武徳会）②高井（常明館）

▽５年

①鈴木優真（武徳会）②山内（札幌北桜館）③今田（武徳会）

▽６年

①三上大輝（玄制流）②荻原（玄制流）③宮腰（武徳会）

◇中学生

①大西日向（武徳会）②柳瀬（誠心館）③宮腰（武徳会）

【女子】

◇小学生

▽１・２年

①佐々木琴葉（武徳会）②荻原（玄制流）③扇谷（玄制流）

▽３年

①永井桜空（武徳会）②中越（誠心館）

▽４・５年

①藤原樹（常明館）②酒井（常明館）③荻原（玄制流）

◇中学生

①藤原凜（常明館）②鈴木（常明館）③平岡（札幌北桜館）