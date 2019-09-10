…形…
【男女混合】
◇幼児
①駒木咲優希（秀聖塾）②菊川（常明館）③松田（神道館）
【男子】
◇小学生
▽１年
①追出町健心（常明館）②森川（常明館）③酒井（常明館）
▽２年
①北川流輝（常明館）②林（札幌北桜館）③藤原（常明館）
▽３年
①大平翔太（常明館）②本間（神道館）③大西（武徳会）
▽４年
①佐々木琉太朗（武徳会）②高井（常明館）③斉藤（誠心館）
▽５年
①山内陽輔（札幌北桜館）②梅原（札幌北桜館）③鈴木（武徳会）
▽６年
①坂川桐生（札幌北桜館）②三上（玄制流）③宮腰（武徳会）
◇中学・高校
①長尾昌汰（秀聖塾）②村田（玄制流）③大西（武徳会）
【女子】
◇小学生
▽１年
①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③佐々木（武徳会）
▽２年
①扇谷咲槻（玄制流）②荻原（玄制流）③戸井（誠心館）
▽３年
①米田詩織（常明館）②中越（誠心館）③永井（武徳会）
▽４・５年
①藤原樹（常明館）②酒井（常明館）③佐藤（常明館）
◇中学生
①藤原凜（常明館）②鈴木（常明館）③田中（玄制流）
…組手…
【男子】
◇幼児
①沢田明飛（玄制流）
◇小学生
▽１年
①追出町健心（常明館）②酒井（常明館）③森川（常明館）
▽２年
①島田瑛大（誠心館）②藤原（常明館）③北川（常明館）
▽３年
①鈴木和真（武徳会）②大西（武徳会）③大西（玄制流）
▽４年
①佐々木琉太朗（武徳会）②高井（常明館）
▽５年
①鈴木優真（武徳会）②山内（札幌北桜館）③今田（武徳会）
▽６年
①三上大輝（玄制流）②荻原（玄制流）③宮腰（武徳会）
◇中学生
①大西日向（武徳会）②柳瀬（誠心館）③宮腰（武徳会）
【女子】
◇小学生
▽１・２年
①佐々木琴葉（武徳会）②荻原（玄制流）③扇谷（玄制流）
▽３年
①永井桜空（武徳会）②中越（誠心館）
▽４・５年
①藤原樹（常明館）②酒井（常明館）③荻原（玄制流）
◇中学生
①藤原凜（常明館）②鈴木（常明館）③平岡（札幌北桜館）