▽順位
①トーエー企業②名寄地方柔道連盟③南宗谷柔道連盟
▽優秀賞
津越政範（稚内地方柔道連盟）、山下健介（名寄地方柔道連盟）、中野巧都（南宗谷柔道連盟）、松本勇太（富良野地方柔道連盟）、菊地亮太（柳柔会高畑道場）
柔道 第１９回道北地方団体試合（８日・リアルター夢りんご体育館）
2019/09/10
▽順位
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