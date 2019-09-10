▽順位
①トーエー企業②名寄地方柔道連盟③南宗谷柔道連盟
▽優秀賞
津越政範（稚内地方柔道連盟）、山下健介（名寄地方柔道連盟）、中野巧都（南宗谷柔道連盟）、松本勇太（富良野地方柔道連盟）、菊地亮太（柳柔会高畑道場）