広陵３―１旭教大付属（寺崎、蓮沼、栗栖＝広、佐藤＝付）、緑が丘サード２―２中央（Ｏ・Ｇ、吉川＝緑、宮越、市村＝中）、鷹栖１―０トラウム４ｔｈ（鈴木彩＝鷹）、上富良野４―３ＳＳＳＣ（村田４＝上、大塚、千葉２＝Ｓ）、忠和４―０緑が丘サテライト（平間２、山崎、角田＝忠）、東光６―０東神楽（水口、北澤、桜田２、竹内、森谷＝光）、東明１―１神居東（藤原＝東、加藤＝神）、留萌２―０北門（尾崎、濱谷＝留）、永山南１―０東川（沼倉＝永）、トラウム３ｒｄ６―１美深（北原３、山下、田湯、西里＝ト、佐藤＝美）、名寄東３―１神居（渡辺、野澤、竹内＝名、山川響＝神）、明星２―０中富良野（能登、北村＝明）、富良野合同４―２愛宕（仁科３、石野＝富、高橋里２＝愛）、啓北６―４トラウム２ｎｄ（森、岡田２、北川２、山下＝啓、佐藤、稲田、木下、桑江＝ト）、パステーク２―１春光台（菊地、橋口＝パ、見砂＝春）、神居東５―０富良野合同（加藤２、落合２、山岸

＝神）、中富良野１０―０東神楽（幸田８、佐藤２＝中）、パステーク５―１北星（一ツ柳樹３、松本、薄＝パ、後藤＝北）、増毛９―３東陽（後藤２、橋本２、三鹿由２、松本、三鹿惇、三國＝増、石田２、佐藤＝東）、東川２―１トラウム３ｒｄ（石井、日蔭＝東、北原＝ト）、神居東８―１緑が丘サテライト（福田、加藤４、落合２、堀＝神、木下＝緑）、永山南２―０美深（沼倉、近江＝永）、東光１―０トラウム４ｔｈ（竹内＝東）、愛宕２２―０東陽（穴吹頼６、板東２、花岡、高橋２、本間、山崎８、稲村、青井＝愛）、神居１―０春光台（山川琉＝神）、明星６―０緑が丘サード（北村、矢口、高原、鈴木、Ｏ・Ｇ、能登＝明）、広陵２―１トラウム２ｎｄ（栗栖２＝広、稲田＝ト）、啓北４―１旭教大付属（山下２、北川、芳野＝啓、道免＝付）、六合５―０鷹栖（金森、岡本２、土門、武田和＝六）、留萌２―０上富良野（尾崎、宇治＝留）、忠和３―０増毛（山崎、内嶋、國井＝忠）