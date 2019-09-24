【男女混合】
▽４年以下　
①松谷甲・松本佳大（千代田・旭教大付属）②服部・岸本（末広北）③佐藤・山（共栄・東五条）③高松・山口（末広北）
▽５・６年　
①堀拓仁・西原蒼太（旭教大付属・末広北）②細川・田中（末広北）③大村・山田（旭教大付属）③野元・森川（大町・旭川第三）