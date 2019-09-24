▽１回戦
旭川教員野球クラブ６―０旭川消防クラブ、ＤＮＡドリームナイン旭川１０―２Ｔ・Ｋ、ブリーズンカラントゥ８―３高専坂５９
▽準決勝
旭川教員野球クラブ７―２アサヒカワＳＮＥＳ、ＤＮＡドリームナイン旭川　棄権　ブリーズンカラントゥ
▽決勝
ＤＮＡドリームナイン旭川６―５旭川教員野球クラブ