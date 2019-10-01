▽１部
北川友通（エレッズ旭川）
▽２部
西海和希（エレッズ旭川）
▽３部
勝見誠（グッドスピード）
▽４部
金塚信（グッドスピード）
▽５部
青木彩（名寄市大）
▽６部
谷山雄祐（新十津川卓球連盟）
▽７部
杉山拓哉（グッドスピード）
▽８部
小田徹（愛宕スニーカークラブ）
▽９部
吉水淳（紋別クラブ）
▽１０部
村上冬樹（陵雲クラブ）
▽１１部
佐藤茉有（グッドスピード）
▽１２部
西木信裕（士別卓球協会）
▽１３部
野川悠吾（ＴＣけんぶち）
▽１４部
金田佳代（東神楽クラブ）
▽１５部
下條百合（陵雲クラブ）
▽１６部
高張翔吾（和寒卓球協会）
▽１７部
長谷川司（ＴＣけんぶち）
▽１８部
高橋秀文（富良野布部ＳＣ）
▽１９部
下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２０部
今井英智（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２１部
三和弘尚（浦河荻伏クラブ）
▽２２部
高木和彦（ななかまど同好会）
▽２３部
石井るみ子（あたごサークル）
▽２４部
石井快俐（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２５部
寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２６部
中谷伸（富良野布部ＳＣ）
▽２７部
荒肥立（たかすクラブ）
▽２８部
山崎清広（大成クラブ）
▽２９部
中屋敷隼斗（富良野布部ＳＣ）
▽３０部
三井律子（ひまわりクラブ）
▽３１部
安西祥瑛（富良野布部ＳＣ）
▽３２部
佐々木宥紀（当麻ＴＴＣ）
▽３３部
山口拓海（富良野布部ＳＣ）
▽３４部
黄木實（当麻ＴＴＣ）
▽３５部
高崎幸夫（当麻ＴＴＣ）
▽３６部
松崎紘大（当麻ＴＴＣ）
▽３７部
浜村奏生（富良野布部ＳＣ）
▽３８部
杉本裕哉（富良野布部ＳＣ）
▽３９部
小林綾子（やよいクラブ）
▽４０部
小野寺孝一（当麻ＴＴＣ）
▽４１部
福井智美（個人）
▽４２部
山下嘉祥（大成クラブ）
▽４３部
高井有岐（やよいクラブ）
▽４４部
津川政雄（個人）
▽４５部
高橋義春（大成クラブ）
卓球 第２００回春光大会（９月２３日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2019/10/01
▽１部
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