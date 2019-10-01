▽１部

北川友通（エレッズ旭川）

▽２部

西海和希（エレッズ旭川）

▽３部

勝見誠（グッドスピード）

▽４部

金塚信（グッドスピード）

▽５部

青木彩（名寄市大）

▽６部

谷山雄祐（新十津川卓球連盟）

▽７部

杉山拓哉（グッドスピード）

▽８部

小田徹（愛宕スニーカークラブ）

▽９部

吉水淳（紋別クラブ）

▽１０部

村上冬樹（陵雲クラブ）

▽１１部

佐藤茉有（グッドスピード）

▽１２部

西木信裕（士別卓球協会）

▽１３部

野川悠吾（ＴＣけんぶち）

▽１４部

金田佳代（東神楽クラブ）

▽１５部

下條百合（陵雲クラブ）

▽１６部

高張翔吾（和寒卓球協会）

▽１７部

長谷川司（ＴＣけんぶち）

▽１８部

高橋秀文（富良野布部ＳＣ）

▽１９部

下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２０部

今井英智（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２１部

三和弘尚（浦河荻伏クラブ）

▽２２部

高木和彦（ななかまど同好会）

▽２３部

石井るみ子（あたごサークル）

▽２４部

石井快俐（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２５部

寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２６部

中谷伸（富良野布部ＳＣ）

▽２７部

荒肥立（たかすクラブ）

▽２８部

山崎清広（大成クラブ）

▽２９部

中屋敷隼斗（富良野布部ＳＣ）

▽３０部

三井律子（ひまわりクラブ）

▽３１部

安西祥瑛（富良野布部ＳＣ）

▽３２部

佐々木宥紀（当麻ＴＴＣ）

▽３３部

山口拓海（富良野布部ＳＣ）

▽３４部

黄木實（当麻ＴＴＣ）

▽３５部

高崎幸夫（当麻ＴＴＣ）

▽３６部

松崎紘大（当麻ＴＴＣ）

▽３７部

浜村奏生（富良野布部ＳＣ）

▽３８部

杉本裕哉（富良野布部ＳＣ）

▽３９部

小林綾子（やよいクラブ）

▽４０部

小野寺孝一（当麻ＴＴＣ）

▽４１部

福井智美（個人）

▽４２部

山下嘉祥（大成クラブ）

▽４３部

高井有岐（やよいクラブ）

▽４４部

津川政雄（個人）

▽４５部

高橋義春（大成クラブ）