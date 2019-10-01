◇Ａクラス

▽１回戦

忠和９―３東聖、東川大雪１０―６近文、共栄１３―６豊岡、比布７―５東旭川

▽準決勝

東川大雪８―７忠和、比布６―２共栄

▽決勝

東川大雪５―１比布



◇Ｂクラス

▽１回戦

神居・西御料地合同６―３啓明・東栄合同

▽準決勝

神居・西御料地合同８―２永山西、東川大雪４―３鷹栖・近一合同

▽決勝

東川大雪４―０神居・西御料地合同