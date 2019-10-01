◇Ａクラス
▽１回戦
忠和９―３東聖、東川大雪１０―６近文、共栄１３―６豊岡、比布７―５東旭川
▽準決勝
東川大雪８―７忠和、比布６―２共栄
▽決勝
東川大雪５―１比布
　
◇Ｂクラス
▽１回戦
神居・西御料地合同６―３啓明・東栄合同
▽準決勝
神居・西御料地合同８―２永山西、東川大雪４―３鷹栖・近一合同
▽決勝
東川大雪４―０神居・西御料地合同