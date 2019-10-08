明星２―１六合（北村、矢口＝明、金森＝六）、東光２―０緑が丘サード（高橋杏、北澤＝東）、名寄東２―０美深（竹内２＝名）、東川３―０神居（行天２、浅野＝東）、パステーク１―０トラウム３ｒｄ（一ツ柳尚＝パ）、北星２―１春光台（網干、椎名＝北、見砂＝春）、鷹栖１１―１東神楽（楠本３、長谷部３、鈴木彩、鈴木柊４＝鷹、大関＝東）、中央４―２トラウム４ｔｈ（大久保、川田、鈴木２＝中、川畠、吉田＝ト）