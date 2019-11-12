▽準決勝
永山３―３（ＰＫ３―１）神楽、忠和３―２緑が丘
▽決勝
永山２―１忠和
▽道北ブロック進出チーム決定戦
北門２―２（ＰＫ５―４）神居東
フットサル 第３１回Ｕ―１５旭川地区ジュニアユース大会兼第３１回Ｕ―１５全道ジュニアユース大会旭川地区予選（９、１０日・光陽中体育館ほか）
2019/11/12
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