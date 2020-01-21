▽１部
旭教大５―３旭医大
▽２部
ファイブスターズ１５―０キューピッド、メディクス５―３旭川ジェッツ
▽３部
旭医大Ｂ１５―０モモンガーズ、ホワイトタイガース９―０ブルーウィングス
▽４部
日本製紙タートルズ４―１道北振興ダックス、旭川ロマンチカ６―４旭川市役所レッドペカーズ、留萌オロロンウェーブス５―１ボンバーズ