▽Ａプール
旭医大Ａ６―１キューピッド、旭川ジェッツ１２―４メディクス、旭医大Ｂ６―０ホワイトタイガース、道北振興タイガース９―４旭教大
　
▽Ｂプール
道北振興ダックス５―４オロロンウェーブス、ブラスターズ８―２チェスカーズ、旭川市役所レッドペッカーズ１２―２あおだいしょうオイラーズ、日本製紙タートルズ５―４ビルバンテ、モモンガーズ１７―２ボンバーズ