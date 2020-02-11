▽１回戦

旭川エンジェルス５―１釧路公立大、網走シューティングスターズ７―３室蘭アイスバーズ、苫小牧スイープ２―０酪農学園大アイスバーグ、帯広畜産大５―２釧教大

▽準決勝

旭川エンジェルス７―４網走シューティングスターズ、苫小牧スイープ４―２帯広畜産大

▽決勝

苫小牧スイープ５―１旭川エンジェルス