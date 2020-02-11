▽１回戦
旭川エンジェルス５―１釧路公立大、網走シューティングスターズ７―３室蘭アイスバーズ、苫小牧スイープ２―０酪農学園大アイスバーグ、帯広畜産大５―２釧教大
▽準決勝
旭川エンジェルス７―４網走シューティングスターズ、苫小牧スイープ４―２帯広畜産大
▽決勝
苫小牧スイープ５―１旭川エンジェルス