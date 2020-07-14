【男子】
▽１年１００㍍
①小山内太陽（東神楽）②葛間（上川）③山本（東神楽）
▽２年１００㍍
①高野歩来人（東神楽）②森山（中央）③三浦（緑が丘）
▽３年１００㍍
①山内翔馬（緑が丘）１１秒０４②高士（上富良野）③丹羽（東鷹栖）
▽共通２００㍍
①桜井康生（剣淵）
▽共通４００㍍
①谷口諒空（剣淵）５２秒４１＝大会新②川上（士別）③荒川（永山）
▽共通８００㍍
①向井和玖（広陵）②佐々木（士別）③小野寺（永山）
▽１年１５００㍍
①吉田礼（東神楽）②竹田（旭教大付属）③近藤（緑が丘）
▽共通１５００㍍
①鴈田陽斗（東神楽）②岩村（神居東）③種市（永山）
▽共通３０００㍍
①黒川遥斗（士別）②大杉（上富良野）③遠藤（東神楽）
▽共通１１０㍍障害
①山崎天創（永山）②松井（緑が丘）③門田（富良野西）
▽共通４００㍍リレー
①緑が丘４５秒０９＝大会新②東神楽③上富良野
▽共通走り高跳び
①豊崎丈太郎（永山）②山形（富良野東）③上田（富良野西）
▽共通走り幅跳び
①藤田開成（緑が丘）②中瀬（永山南）③柳（東鷹栖）
▽共通砲丸投げ
①渡辺紗斗（緑が丘）②原田（上富良野）③林（上富良野）
【女子】
▽１年１００㍍
①丸山心優（緑が丘）②東（富良野西）③堀（上富良野）
▽２年１００㍍
①田野葵（緑が丘）②菊地（士別南）③野口（留萌）
▽３年１００㍍
①菅原美優（士別）②東（富良野西）③平山（羽幌）
▽共通２００㍍
①佐藤苺那（小平）②森田（緑が丘）③本間（東鷹栖）
▽共通８００㍍
①増田さくら（神居）②高橋（神居東）③小蕎（士別）
▽共通１５００㍍
①益塚稀（東神楽）②篠島（神居東）③佐藤（富良野西）
▽共通１００㍍障害
①菅更紗（緑が丘）②和泉（永山）③本間（緑が丘）
▽共通４００㍍リレー
①士別②緑が丘③東鷹栖
▽共通走り高跳び
①谷原唯莱（広陵）②畠山（緑が丘）③滝吉（広陵）
▽共通走り幅跳び
①山田みいの（神居東）②須藤（東鷹栖）③石川（東神楽）
▽共通砲丸投げ
①斉藤愛夏（富良野東）②野村（緑が丘）③小松（永山）
▽共通四種競技
①茂利来永（上川）②村椿（神居東）③大門（東鷹栖）