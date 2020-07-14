【男子】

▽１年１００㍍

①小山内太陽（東神楽）②葛間（上川）③山本（東神楽）

▽２年１００㍍

①高野歩来人（東神楽）②森山（中央）③三浦（緑が丘）

▽３年１００㍍

①山内翔馬（緑が丘）１１秒０４②高士（上富良野）③丹羽（東鷹栖）

▽共通２００㍍

①桜井康生（剣淵）

▽共通４００㍍

①谷口諒空（剣淵）５２秒４１＝大会新②川上（士別）③荒川（永山）

▽共通８００㍍

①向井和玖（広陵）②佐々木（士別）③小野寺（永山）

▽１年１５００㍍

①吉田礼（東神楽）②竹田（旭教大付属）③近藤（緑が丘）

▽共通１５００㍍

①鴈田陽斗（東神楽）②岩村（神居東）③種市（永山）

▽共通３０００㍍

①黒川遥斗（士別）②大杉（上富良野）③遠藤（東神楽）

▽共通１１０㍍障害

①山崎天創（永山）②松井（緑が丘）③門田（富良野西）

▽共通４００㍍リレー

①緑が丘４５秒０９＝大会新②東神楽③上富良野

▽共通走り高跳び

①豊崎丈太郎（永山）②山形（富良野東）③上田（富良野西）

▽共通走り幅跳び

①藤田開成（緑が丘）②中瀬（永山南）③柳（東鷹栖）

▽共通砲丸投げ

①渡辺紗斗（緑が丘）②原田（上富良野）③林（上富良野）

【女子】

▽１年１００㍍

①丸山心優（緑が丘）②東（富良野西）③堀（上富良野）

▽２年１００㍍

①田野葵（緑が丘）②菊地（士別南）③野口（留萌）

▽３年１００㍍

①菅原美優（士別）②東（富良野西）③平山（羽幌）

▽共通２００㍍

①佐藤苺那（小平）②森田（緑が丘）③本間（東鷹栖）

▽共通８００㍍

①増田さくら（神居）②高橋（神居東）③小蕎（士別）

▽共通１５００㍍

①益塚稀（東神楽）②篠島（神居東）③佐藤（富良野西）

▽共通１００㍍障害

①菅更紗（緑が丘）②和泉（永山）③本間（緑が丘）

▽共通４００㍍リレー

①士別②緑が丘③東鷹栖

▽共通走り高跳び

①谷原唯莱（広陵）②畠山（緑が丘）③滝吉（広陵）

▽共通走り幅跳び

①山田みいの（神居東）②須藤（東鷹栖）③石川（東神楽）

▽共通砲丸投げ

①斉藤愛夏（富良野東）②野村（緑が丘）③小松（永山）

▽共通四種競技

①茂利来永（上川）②村椿（神居東）③大門（東鷹栖）