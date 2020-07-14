▽Ａ級

旭川コンバット２―０旭川ＧＴＯ、旭川インディアンス７―０北斗星、山商６―３ブルーインパルス、ダイヤモンドプレイヤーズ３―１旭川ドジャース、旭川コンバット７―５ ９２イヤーズ、旭川インディアンス４―３まるせんゲーリック、旭川ブルーインパルス４―３旭川ＧＴＯ

▽Ｂ級

アレックス２―１スーパーマン、タクティクス２―１ＪＲ旭川運転所、ヤンキース１―０須田製版旭川支社、旭川ホームストーリー４―１スコーピオンズ、アップロード３―０ＪＡたいせつ、タクティクス３―０レインディアーズ

▽Ｃ級

アンディーズ１２―５旭川トヨペット、コンバットクラブ５―５まるせんゲーリックＯＢ会、常夏ドナルドチャンプス５―３ランダム、レディアント４―２ツーフーズ、金田自動車 不戦勝 ザナドゥ、ソルジャー４―０グリフォン、プッシーキャッツ 不戦勝 ジャポン、ランカー１０―１旭川トヨペット、まるせんゲーリックＯＢ会３―１ヨッチーズ、ナチュラルナイン７―３ゴールデンボールズ、レディアント８―１あぶさんず、グリフォン８―１コンバットクラブ、スラッカーズ８―１ザナドゥ