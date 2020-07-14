▽１回戦
シャネルズ７―４上川町役場、旭川市役所５―１比布町役場、旭川教員野球クラブ４―１ブリーズン、ＪＡあさひかわ７―０美瑛町役場野球部
▽準決勝
シャネルズ１―０旭川市役所、ＪＡあさひかわ１４―１旭川教員野球クラブ
▽決勝
ＪＡあさひかわ７―３シャネルズ