▽１回戦
東明７―０啓北、六合２―２北門（抽選で六合）、広陵４―３緑が丘
▽２回戦
神楽７―０忠和・北星、旭川１３―０永山南、永山３―２東明、神居５―５中央（抽選で神居）、明星１―０東陽、六合５―２愛宕、春光台１１―５広陵、東光９―２旭教大付属
▽３回戦
旭川２―０神楽、神居５―２永山、明星３―０六合、東光３―０春光台
軟式野球 旭川市中学校メモリアルカップ（１１、１２日・旭川ドリームスタジアムほか）
2020/07/14
▽１回戦
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