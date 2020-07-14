▽１回戦
東明７―０啓北、六合２―２北門（抽選で六合）、広陵４―３緑が丘
▽２回戦
神楽７―０忠和・北星、旭川１３―０永山南、永山３―２東明、神居５―５中央（抽選で神居）、明星１―０東陽、六合５―２愛宕、春光台１１―５広陵、東光９―２旭教大付属
▽３回戦
旭川２―０神楽、神居５―２永山、明星３―０六合、東光３―０春光台