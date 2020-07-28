◇決勝トーナメント
▽１回戦
末広１３―１１愛別、西御料地１１―１０東光
▽準決勝
中央ちびっこＢ１５―７末広、神楽１４―９西御料地
▽決勝
中央ちびっこＢ８―７神楽
▽３・４位決定戦
末広１４―６西御料地