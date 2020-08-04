◇Ａ級
旭川ＧＴＯ３―０山商、ダイヤモンドプレイヤーズ６―４北斗星
▽決勝
山商７―０ダイヤモンドプレイヤーズ　
　
◇Ｂ級
旭川レインディアーズ４―４アンディーズ、旭川ホームストーリー１４―８ジョーカー、旭川レインディアーズ４―４アンディーズ、旭川ホームストーリー１０―３アレックス
　
◇Ｃ級
ヒート６―０ランダム、スラッカーズ８―５金田自動車
▽準決勝
プッシーキャッツ７―４ナチュラルナイン、ランカー１０―１まるせんゲーリックＯＢ会
▽決勝
ランカー２―０プッシーキャッツ