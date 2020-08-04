◇Ａ級
旭川ＧＴＯ３―０山商、ダイヤモンドプレイヤーズ６―４北斗星
▽決勝
山商７―０ダイヤモンドプレイヤーズ
◇Ｂ級
旭川レインディアーズ４―４アンディーズ、旭川ホームストーリー１４―８ジョーカー、旭川レインディアーズ４―４アンディーズ、旭川ホームストーリー１０―３アレックス
◇Ｃ級
ヒート６―０ランダム、スラッカーズ８―５金田自動車
▽準決勝
プッシーキャッツ７―４ナチュラルナイン、ランカー１０―１まるせんゲーリックＯＢ会
▽決勝
ランカー２―０プッシーキャッツ
朝野球 おはよう野球大会（７月２７～２９、３１日、８月１日・花咲グラウンドほか）
2020/08/04
◇Ａ級
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