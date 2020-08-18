上富良野５―２中央、富良野４―２東陽・光陽、緑が丘サテライト９―０中富良野、愛宕３―０留萌、たかとんび４―０留萌港南、旭教大付属７―０増毛、東明５―１ＳＳＳＣ、六合５―０名寄ＳＣ、名寄東・美深１―１トラウム３ｒｄ、東川１―０東光、愛宕１３―０増毛、名寄ＳＣ１０―１永山南、東陽・光陽５―１明星、北星３―１春光台、トラウム２ｎｄ１３―０旭教大付属、東明６―３富良野合同、六合４―０留萌、トラウム２ｎｄ１３―０永山南、緑が丘サード２１―０留萌港南、北門５―１たかとんびＵＴＤ