◇Ａ級
▽２回戦
旭川ドジャース　不戦勝　北斗星、旭川インディアンス２―１旭川ＧＴＯ
　
◇Ｂ級
▽１回戦
旭川ヤンキース６―２アンディーズ
▽２回戦
アップロード８―１アレックス
　
◇Ｃ級
▽２回戦
グリフォン７―０旭川トヨペット
▽３回戦
ランカー８―１Ｔ・Ｋ