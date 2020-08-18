▽１回戦
愛宕１―０忠和、東明１０―３緑が丘
▽２回戦
中央７―１神楽、広陵３―２東陽、永山７―２愛宕、明星６―４神居、春光台４―２旭教大付属、東明８―１旭川、北門　不戦勝　啓北、永山南３―２東光・光陽
▽３回戦
中央４―０広陵、永山６―１明星、東明１１―４春光台、永山南７―１北門