▽１回戦

旭稜４―２共栄、永山南８―２西御料地、比布１９―０新富、鷹栖北野１７―０東町、忠和１０―６陵雲

▽２回戦

愛宕東４―３旭稜、近文１０―８愛別、啓明・東栄１１―５春光台、永山西４―２神楽、春光１２―１１三小、神居１１―１永山中央、鷹栖・近一合同４―１東光、東聖６―２永山南、比布１３―３上川大雪、東川大雪２２―０北鎮、大有６―３東旭川、鷹栖北野１０―２末広北、東五条１７―１２美瑛、中央９―０末広、当麻９―２緑が丘、忠和２―１豊岡

▽３回戦

愛宕東８―７近文、永山西１１―８啓明・東栄、神居１２―０春光、東聖５―２鷹栖・近一合同、比布１１―３東川大雪、鷹栖北野１４―２大有、中央３５―０東五条、忠和６―３当麻

▽準々決勝

愛宕東６―３永山西、東聖５―１神居、比布１０―８鷹栖北野、中央５―３忠和

▽準決勝

東聖８―４愛宕東、比布７―２中央

▽決勝

東聖５―２比布